Кабинет Министров предлагает ужесточить налогообложение посылок из-за рубежа. Так, с 2019 года предлагает уплачивать НДС (налог на добавленную стоимость) при ввозе товаров в международных почтовых отправлениях, стоимость которых превышает сумму в €100 для одного получателя-физлица. Тогда как на сегодня эта сумма должна составлять €150.

Соответствующий правительственный законопроект №9260 зарегистрирован в Верховной Раде 5 ноября, сообщает «Новое Время».

В частности НДС будет взиматься с «ввезенных на таможенную территорию Украины товаров, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент €100, для одного получателя-физического лица, в одной депеше от одного отправителя в международных почтовых отправлениях или в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя в международных экспресс-отправлениях и в несопровождаемом багаже».

При этом налоговыми агентами признаются операторы почтовой связи, экспресс-перевозчики. Именно они должны будут начислять и уплачивать налоговые обязательств в бюджет.

Кабмин предлагает при этом установить переходный период с 1 января по 30 июня 2019 года – в течение этого времени (в первом полугодии 2019 года) налогом будет облагаться товар, суммарная фактурная стоимость которых будет превышать эквивалент €150.

Напомним, 8 декабря 2017 года Верховная Рада ввела дополнительные ограничения на беспошлинный ввоз товаров из-за границы.

Согласно изменениям в Налоговый кодекс, действующие правила беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопроводительном багаже суммой до 500 евро (в аэропортах - до 100 евро) и весом до 50 кг будут действовать для тех, кто отсутствовал в Украине более 24 часов и въезжает в страну не чаще, чем один раз в течение 72 часов. При этом в случае более частого въезда без пошлин можно ввезти товары на сумму только до 50 евро.

Законопроектом также вводятся ограничения на безналоговые пересылки товаров физическими лицами в международных почтовых и экспресс-отправлениях. Теперь их может быть максимум три в течение одного календарного месяца суммарной стоимостью до 150 евро. Четвертая посылка, в таком случае уже будет облагаться налогом.

Ограничения на безналоговую пересылку товаров из-за границы, предусматривающие уплату налога на добавленную стоимость (20%), пошлину (10%) и акциз при получении более трех посылок в месяц суммарной стоимостью более 150 евро, начнут действовать с 1 января 2019 года.