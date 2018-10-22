Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует обменный курс гривни к доллару на конец нынешнего года на уровне 29,5 грн/долл.

Как говорится в сообщении агентства, на конец 2019 обменный курс составит 30,30 грн/долл., на конец 2020 - 31,20 грн/долл., 2021 - 32,10 грн/долл., передает УНИАН.

Согласно прогнозам S&P, уровень потребительской инфляции составит 10,3% в этом году, 7,5% - в 2019, по 7% - в 2020 и 2021. Агентство ожидает, что рост ВВП составит 3% в этом году, 2,5% - в 2019, по 3% - в 2020 и 2021.

Напомним, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «B-/B» со стабильным прогнозом. Текущие котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины, по данным дилеров коммерческих банков, составляют 28,10/28,13 грн/долл.

Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает среднегодовой курс гривни около 29,3 грн/долл. и курс на конец года – около 30,1 грн/долл. Исторический минимум курса украинской гривни к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 и составил 30,01 грн/долл.