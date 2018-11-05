Издание Business Insider составило рейтинг сильнейших армий Европы, в котором были учтены такие факторы, как география, логистика, природные и промышленные ресурсы, разнообразие и численность вооружения и техники, количество живой силы, развитость страны в целом и другие.

По версии издания, военный бюджет Украины в 4,88 млрд долларов, 1,1 млн человек личного состава, 2214 танков, 240 военных самолетов, из которых 29 истребители, и 25 военно-морских судов обеспечили ВСУ 10-е место в рейтинге, передает 112 Украина.

Ступенькой выше оказалась Греция, которая почти в два раза уступает Украине в количестве танков и личного состава, однако имеет 189 истребителей и военный бюджет 6,5 млрд долларов.

Самой сильной европейской армией признана Россия. Второе место заняла Франция, замыкает тройку лидеров Великобритания.

На последнем – 25-м месте рейтинга оказалась Бельгия.

Напомним, в Норвегии 25 октября начались стратегические учения НАТО «Единый трезубец – 2018» (Trident Juncture 2018), крупнейшие с 2002 года. Они продлятся до 7 ноября. В них участвуют все виды вооруженных сил, 45 тысяч военных, 10 тысяч транспортных средств, 150 единиц авиатехники и 70 кораблей из 31 страны. Одновременно с этим на запад от зоны проведения Trident Juncture с 1 по 3 ноября проходили ракетные учения военно-морского флота РФ. Факт их проведения, подчеркивает издание, в очередной раз подчеркивает напряженность в Европе.