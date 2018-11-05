По материалам Службы безопасности Украины Токмакский районный суд Запорожской области приговорил к трем годам лишения свободы боевика террористической организации «ДНР», сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что двадцатидвухлетний уроженец Донецкой области в июня 2014 года вступил в ряды незаконных вооруженных формирований, где принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции, в частности в террористической группировке «Оплот».

Правоохранители задержали боевика в январе 2017 в Белопольском районе Сумской области, куда он приехал навестить родственников.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Разоблачение злоумышленника проводилось Управлением СБУ в Сумской области совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры.