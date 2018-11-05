В Украине созданы 838 объединенных территориальных общин. Об этом заявил вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

По его словам, представители ОТО, бизнеса и международных фондов единогласно поддержали идею о 100% покрытии объединенными общинами территории Украины до 2020 года. Получила и поддержку идея перехода с 2019 года на административное решение об объединении. И она может быть реализована только с принятия парламентом законопроекта «Об основах административно-территориального устройства Украины».

«Без этого закона мы не можем дальше двигаться. Без этого закона страна остается в административной системе, которая не позволяет развивать инфраструктуру, необходимую для качественной жизни каждого украинца. И поэтому я обращаюсь к каждому лидеру общины с просьбой поработать с местными депутатами и убедить их в необходимости поддержки важнейшего закона. За ним будущее Украины и развитие общин. Уже создано 838 объединенных общин и наша задача, вместе с вами, к 2020 году завершить процесс объединения», - отметил Зубко.

Он подчеркнул, что в этом году стоит конкретная задача - создать объединенные общины, которые внесены в перспективные планы. «Мы рассчитываем, что будет примерно 1400 - 1450 ОТО. Сейчас их - 1206. И мы еще не видим нашу перспективу по Крыму, временно оккупированным территориям Донбасса. Но уже сейчас мы начали разрабатывать перспективные планы и по ним», - рассказал Зубко.

Напомним, ранее Зубко заявил, что властям Украины когда-то придется переходить к «принудительному» объединению общин.