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На заседании Кабинета Министров Украины 31 октября было принято решение о продлении обработки бюджетных выводов Верховной Рады, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

При этом отмечается, что представление на рассмотрение Кабинету Министров подготовленного ко второму чтению проекта Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019» решено осуществить по результатам рассмотрения комитетом ВР по вопросам налоговой и таможенной политики законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные актов, принятого Кабмином 31 октября и поданного на рассмотрение ВР.

Как сообщал ForUm, 18 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект Государственного бюджета Украины на 2019 год.
ForUm

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