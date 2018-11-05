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Хуг не считает РФ агрессором, но видел российских военных на Донбассе 195
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Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявляет, что экс-заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг все время придерживался российской точки зрения относительно конфликта на Донбассе. Об этом Кириленко написал в Twitter.

«Если Александр Хуг как заместитель руководителя спецмониторинговой миссии ОБСЕ не считает Россию агрессором, значит, он все время придерживался российской точки зрения о «внутренний конфликт в Украине. Ну и какой это тогда мониторинг, когда русских они видели, а российскую агрессию не признают? Абсурд», – написал он.

Напомни, бывший первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что не считает Россию агрессором

Хуг покинул пост заместителя главы СММ ОБСЕ, его миссия завершилась 31 октября. 
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