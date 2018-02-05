Властям Украины когда-то придется переходить к «принудительному» объединению общин. Об этом заявил вице-премьер Геннадий Зубко в интервью «Европейской правде».

«Мы хотим ускорить процесс объединения, и для этого предлагаем возможность добровольного присоединения для городов областного значения без проведения внеочередных выборов. Предлагаем новые полномочия, другие возможности... Но когда мы будем чувствовать, что процесс тормозится или из-за влияния политических групп, или из-за отсутствия лидера, который взял бы на себя процесс объединения, или просто из-за нежелания местного лидера идти на объединение - когда мы увидим, что проблема в этом, то будем переходить к административному решению», - сказал он.

В то же время второй частник интервью – посланник правительства Германии Георг Мильбрадт заявил, что у местных общин в Украине есть время для принятия добровольного решения об объединении в рамках админреформы, однако в случае их отказа могут быть применены административные решения.

«В некоторых странах изменили подход, и с определенного этапа законодательно заставляли общины объединяться. Это правильно, потому что в перспективе у вас не может быть «двух классов» общин, то есть и тех, которые существуют на основе старого права, и тех, для которых законодательство изменилось. Итак, в переходном периоде сугубо добровольный подход возможен, но когда-нибудь вы должны создать новую карту Украины», - сказал он.

Мильбрадт также привел несколько примеров, как проводилась реформа децентрализации в европейских странах. Польша, например, просто взяла свою карту и одновременно изменила всю структуру, создав поветы и воеводства. Это не был добровольный процесс.

В бывшей ГДР людям дали определенное время для добровольного объединения, поскольку хотели, чтобы эта реформа была воспринята населением.

«Конечно же, не получится достичь 100%, закрыть все «белые пятна» на карте. Но важно свести к минимуму количество таких проблемных мест. Если на карте их останется 5% или 10%, то не будет большой сложностью одним махом завершить эту реформу», - добавил он.