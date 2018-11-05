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В селе Бердянка Зачепиловского района Харьковской области подростки в школе избили 11-летнюю ученицу, сообщает «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».

«В селе Бердянка Зачепиловского района произошел досадный случай. 02.11.2018 г. в службу «103» поступил вызов к девушке 11 лет, пород - травма позвоночника. Для оказания медицинской помощи направлена бригада 2300. По прибытию на место было установлено, по словам пострадавшей девушки, что на перемене она была избита пятью учениками, которые учатся в той же школе», – говорится в сообщении.

Отмечается, что после осмотра пострадавшей установлен предварительный диагноз: ушиб участка правого тазобедренного сустава. Она госпитализирована в Зачепиловскую центральную районную больницу.
ForUm

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