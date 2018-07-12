также в разделеОбщество
Прокурор САП ушел в отпуск сразу после закрытия «дела рюкзаков» 10
Дело махинаций на Львовском бронетанковом заводе направлено в суд 14
На Херсонщине задержали «защитника» Крыма с российским паспортом 25
В Генштабе прокомментировали решение Путина назвать полки в честь украинских городов 37
Туроператор сокращает полеты в Турцию после скандала с «застрявшими» туристами 26
РФ с конца апреля задержала уже почти 100 украинских судов 17
Стартовала подача электронных заявлений на поступление в вузы 19
Прокурор САП закрыл «дело рюкзаков» 34
Оксана Марченко: Мои отношения с Dolce и Gabbana – из тех, когда вы – часть семьи 55
Суд ЕС отменил часть санкций против Клюева 27
В Украину вернулись полтысячи «застрявших» в Турции туристов 35
Адвокат: Следком скрывает материалы о смерти Кашки 53
Сенцов написал письмо лидеру «Бумбокса» 50
Следствие рассматривает три версии трагедии на Ривненском полигоне 29
«Слава Украине»: Вида извинился перед россиянами 509
В «Правом секторе» возмущены заявлениями Наева о добровольцах 170
«Интер» оштрафовали на 4 миллиона за скандальный концерт 67
Авария в «Жулянах»: НАБУ ответило на обвинения руководства аэропорта 52

Прокуратура Автономной Республики Крым совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины 11 июля провела обыски в помещениях, в которых проживает бывший председатель Апелляционного суда АР Крым Валерий Чернобук. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

В этот же день, согласно требованиям УПК Украины, сообщено о подозрении Чернобуку в совершении государственной измены по ч.1 ст.111 УК Украины.

«Подрывная деятельность Чернобука в оказании помощи иностранному государству и его представителям в переходе судов АР Крым на осуществление правосудия на основании законодательства иностранного государства – Российской Федерации привели к обеспечению функционирования незаконно созданных судебных органов, усилению мер временной оккупации полуострова Крым», - заявил Луценко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги