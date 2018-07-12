Прокуратура Автономной Республики Крым совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины 11 июля провела обыски в помещениях, в которых проживает бывший председатель Апелляционного суда АР Крым Валерий Чернобук. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

В этот же день, согласно требованиям УПК Украины, сообщено о подозрении Чернобуку в совершении государственной измены по ч.1 ст.111 УК Украины.

«Подрывная деятельность Чернобука в оказании помощи иностранному государству и его представителям в переходе судов АР Крым на осуществление правосудия на основании законодательства иностранного государства – Российской Федерации привели к обеспечению функционирования незаконно созданных судебных органов, усилению мер временной оккупации полуострова Крым», - заявил Луценко.