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Первые морозы в Украине ожидаются на следующих выходных. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что в понедельник, 5 ноября в Украине без существенных осадков, туманы, +10-16 градусов, на западе до +20 градусов, на северо-востоке + 8-12 градусов. В Киеве  без осадков, местами туман, + 11-13 градусов.

«Первые морозы придут в следующие выходные», – подчеркнула синоптик.
ForUm

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