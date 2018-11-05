Первые морозы в Украине ожидаются на следующих выходных. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что в понедельник, 5 ноября в Украине без существенных осадков, туманы, +10-16 градусов, на западе до +20 градусов, на северо-востоке + 8-12 градусов. В Киеве без осадков, местами туман, + 11-13 градусов.

«Первые морозы придут в следующие выходные», – подчеркнула синоптик.