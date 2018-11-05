также в разделеПроисшествия
На Харьковщение подростки жестоко избили 11-летнюю школьницу 19
Украинцы в результате ДТП участием автобуса в Польше не пострадали 15
Сутки в ООС: 18 обстрелов, 1 военный погиб, 4 – ранены 18
В прокуратуре отчитались о ходе расследования дела Гандзюк 162
Из-за смерти Гандзюк в Украине пройдут митинги 127
Парень угнал авто ради завоевания симпатии девушки 24
Порошенко обратился к правоохранителям в связи со смертью активистки Екатерины Гандзюк 57
Умерла активистка Екатерина Гандзюк 218
Сутки в ООС: 20 обстрелов, 2 раненых 21
Не поделился спиртным: Две девушки зарезали парня 60
Сутки в ООС: 22 обстрела, потерь нет 17
На Львовщине впервые за 11 лет от бешенства умер человек 28
В Ирпене 15-летняя пассажирка на ходу выпала из маршрутки 45
На Ривненщине лесовоз раздавил два авто: есть жертвы 753
В Броварах ворвался кабинет косметолога: пострадали две женщины 40
ООС: Боевики 20 раз обстреляли украинские позиции, один военный погиб 19
На Одесчине нашли повешенной 16-летнюю девушку 44
На Одесчине легковушка наехала на группу пешеходов, есть жертвы 75

В воскресенье, 4 ноября, в Польше ​​на автостраде А4 (из Украины через Польшу в Германию) вблизи города Бохня (Малопольское воеводство) произошло столкновение четырех легковых автомобилей и двухэтажного автобуса из Украины, сообщает Польское радио.

Как сообщили в полиции, автокатастрофа произошла на 453-м километре автомагистрали A4 в районе Прошувкы.

Семи пострадавшим, в том числе двум детям и беременной женщине, оказали помощь на месте, а затем их доставили в больницу для дальнейшей диагностики.

72 пассажира украинского автобуса разместились в школе города Прошувкы, где они ждут другой автобус.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги