В воскресенье, 4 ноября, в Польше ​​на автостраде А4 (из Украины через Польшу в Германию) вблизи города Бохня (Малопольское воеводство) произошло столкновение четырех легковых автомобилей и двухэтажного автобуса из Украины, сообщает Польское радио.

Как сообщили в полиции, автокатастрофа произошла на 453-м километре автомагистрали A4 в районе Прошувкы.

Семи пострадавшим, в том числе двум детям и беременной женщине, оказали помощь на месте, а затем их доставили в больницу для дальнейшей диагностики.

72 пассажира украинского автобуса разместились в школе города Прошувкы, где они ждут другой автобус.