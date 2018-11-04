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В компании Tesla Inc заявили, что стремятся уменьшить влияние таможенного противостояния, поэтому начнут производство автомобилей в Китае для нужд местного рынка. Об этом говорится в отчете компании, пишет EconomistUA.

«В Китае мы планируем начать производство примерно 3 тысяч автомобилей Model 3 в неделю для потребностей местного рынка», — говорится в отчете.

Отмечается, что продажи модели Model S и модели X в Китае страдают из-за недавнего введения пошлин китайским правительством на автомобили, изготовленные в США.

Напомним, КНР решили принять меры в ответ на «таможенную войну», начатую президентом США Дональдом Трампом, и повысила таможенные тарифы на американские товары на 60 миллиардов долларов.

Как сообщалось ранее, ФБР ведет расследование в отношении компании Tesla по подозрению в том, что компания предоставляла инвесторам недостоверные данные о графике производства нового электромобиля Model 3.
ForUm

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