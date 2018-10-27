также в разделеМир
Россия упростила получение гражданства для жителей бывшего СССР 22
Apple разрабатывает электромобиль, - СМИ 15
AliExpress запустила космическую станцию на орбиту Земли 15
В Египте обнаружили останки жрицы с татуировками по телу 20
В Германии закрывается последний европейский завод по сборке компьютеров 39
В Windows 10 обнаружили опасную уязвимость «нулевого дня» 34
Израиль нанес мощные авиаудары по объектам ХАМАС в секторе Газа 21
В Тайване открылся крупнейший в мире центр искусств 16
Ученые показали авто, способное проехать 460 тысяч км без дозаправки 75
На выставке «Интерполитех-2018» Россия представила бронированные трусы 31
В Турции две женщины провалились под асфальт 36
Трамп обвинил руководство Twitter в падении числа подписчиков его аккаунта 12
Советник Трампа посоветовал России убраться из Крыма и Донбасса 29
В США задержали подогреваемого по делу «почтовых бомб» 41
Трамп пригласил Путина в Вашингтон 88
Умер актер Караченцов 64
В Греции произошло мощное землетрясение 129
США отправят 800 военных на границу с Мексикой 15

ФБР ведет расследование в отношении компании Tesla по подозрению в том, что компания предоставляла инвесторам недостоверные данные о графике производства нового электромобиля Model 3, пишет Телеграф.

«ФБР проводит уголовное расследование по поводу того, что производитель электромобилей Tesla вводил в заблуждение инвесторов, завышая прогнозы производства для своего седана Model 3», - говорится в сообщении.

Сообщается, что ФБР связалось с бывшими сотрудниками Tesla, чтобы опросить их.

Электромобиль Model 3 является ключевой частью плана Tesla по расширению от нишевого игрока в сегменте «luxury» до автопроизводителя с более широким кругом потребителей.

В начале 2017 года компания объявила о планах по выпуску до 5 000 электрокаров в неделю к концу этого года, однако реальный выпуск составил всего 793 автомобилей на прошлой неделе и 2700 - в целом за весь 2017 год.

Как сообщалось ранее, основатель и генеральный директор компании Tesla Илон Маск не сможет занимать пост главы совета директоров компании в течение трех лет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
2591 грн.
14
Теги