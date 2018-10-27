ФБР ведет расследование в отношении компании Tesla по подозрению в том, что компания предоставляла инвесторам недостоверные данные о графике производства нового электромобиля Model 3, пишет Телеграф.

«ФБР проводит уголовное расследование по поводу того, что производитель электромобилей Tesla вводил в заблуждение инвесторов, завышая прогнозы производства для своего седана Model 3», - говорится в сообщении.

Сообщается, что ФБР связалось с бывшими сотрудниками Tesla, чтобы опросить их.

Электромобиль Model 3 является ключевой частью плана Tesla по расширению от нишевого игрока в сегменте «luxury» до автопроизводителя с более широким кругом потребителей.

В начале 2017 года компания объявила о планах по выпуску до 5 000 электрокаров в неделю к концу этого года, однако реальный выпуск составил всего 793 автомобилей на прошлой неделе и 2700 - в целом за весь 2017 год.

Как сообщалось ранее, основатель и генеральный директор компании Tesla Илон Маск не сможет занимать пост главы совета директоров компании в течение трех лет.