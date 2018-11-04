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В воскресенье, 4 ноября, министерство здравоохранения сообщило о принятии ряда мер, призванных остановить распространение кори среди детей и взрослых, пишет newsru.co.il.

Минздрав распорядился ограничить доступ в несколько больничных отделений лицам, не прошедшим вакцинацию от кори. В частности, лица, которым не была сделана прививка, не будут допускаться в отделения недоношенных детей, в реанимационные отделения, отделения онкологии.

По всей видимости, при составлении этого списка, специалисты минздрава, исходили из опыта больниц. В середине октября чрезвычайная ситуация была объявлена в больнице "Шаарей Цедек" после того, как выяснилось, что отец малыша, появившегося на свет недоношенным несколько дней назад, болен корью. Причем в больнице он находился тогда, когда болезнь находилась в острой стадии.

В июле минздрав пригласил 80 детей, проходивших лечение в больнице "Шнайдер", сдать анализы и пройти прививку от кори. Среди тех, кто подвергся опасности заражения, также были дети с низким иммунитетом, находящиеся на лечении в отделении гематологии-онкологии. Поводом для вмешательства минздрава стал диагноз "корь", который был поставлен трехлетнему мальчику из религиозного общинного поселения Эш-Кодеш.

Как сообщалось ранее, в Украине зафиксировано угрожающий рост заболеваемости корью: только за последнюю неделю корью заболели 1319 человек, а с начала года - более 35 тысяч.
ForUm

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