Сегодня вечером в разных городах Украины пройдут митинги, в том числе в Киеве под зданием МВД, посвященные смерти общественной активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом сообщил общественное движение «Честно», передает УНН.

«Ждем всех неравнодушных в 19:00 под МВД на Богомольца. Будем вспоминать нашу Катю. На акцию» Ее убили «сегодня вечером выходят города Украины. Известно Львов, 19:00. У Ратуши. Харьков, 19:00, областное управление МВД. Днепр, 19:00, областная управа. Луцк, 19:00, обл МВД Киев, 19:00, МВД на Богомольца. Одесса, 20:00, ГУ НП», - говорится в сообщении организации.

Активисты также добавили, что основная их требование - объективное расследование нападения на Екатерину Гандзюк, который сегодня стал смертельным для активистки.

«Екатерину Гандзюк убили. Она не пережила нападение. Мы ждем объективных данных. Мы продолжаем требовать имена заказчиков. Теперь уже убийства», - отметили в организации.

Кроме того, как сообщила сообщество «Кто заказал Катю Гандзюк?» в Facebook, в родном городе погибшей активистки также состоится митинг-реквием.

«Сегодня в 19:00 на площади Свободы в Херсоне состоится митинг-реквием по Екатерине Гандзюк. Приходите. Вспоминаем Катю. Не простим. Не замолчим. Не перестанем требовать правды», - отметили активисты.

Как сообщалось ранее, сегодня, 4 ноября, умерла сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты.