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Основатель и глава SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил, что первый подземный тоннель под Лос-Анджелесом будет открыт 10 декабря. Об этом Маск написал в Твиттере.

По его словам, тоннель «почти готов». Строительством сети тоннелей занимается The Boring Company, основанная Маском в 2016 году, сообщает УНИАН.

Передвигаться по артериям тоннеля автомобили будут на специальной платформе, которая при начале и завершении поездки будет подниматься с автомобилем на поверхность. Скорость движения сможет достигать 200 км/ч. Руководит работой инженер SpaceX Стив Дэвис.

Вот так, по замыслу Маска, будет работать тоннель.
ForUm

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