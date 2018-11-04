также в разделеЭкономика
Стало известно, на каких заправках «бадяжат» топливо 27
В Украине вступил в силу закон о восстановлении кредитования 42
Зубко рассказал о развитии сотрудничества с Турцией 14
Гройсман рассказал, сколько денег выделено на теплые кредиты в 2019 году 21
Тимошенко: 32% расходов бюджета 2019 года идут на обслуживание и возврат долгов Украины 18
Турция и Украина до конца года планируют подписать соглашение о зоне свободной торговли 19
Гонтарева рассказала о «Привате» и банке, который финансировал «Батькивщину» 47
В Украине продолжает расти цена на тепличные огурцы 26
В Украине вырастет размер помощи безработным 21
Узбекистан может ввести санкции против Украины 57
В Украину едут эксперты МВФ для консультаций по госбюджету-2019 13
В «АвтоКрАЗе» ответили на российские санкции 95
Германия предоставит Украине помощь в вопросах приватизации 14
Саенко: Государственный бюджет Украины на 2019 год могут принять 22 ноября 37
Украина резко сократила импорт газа 41
В Узбекистане хотят ввести ограничения на импорт из Украины 44
Рост ВВП Украины замедлился до 3,1% 35
Топливо на украинских АЗС продолжает дешеветь 28

Президент Украины Петр Порошенко поручил главам Государственной фискальной службы и комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики срочно разработать комплекс мер для борьбы с нелегальными автозаправочными станциями, пишет Автотема.

Данные указания Порошенко озвучил во время неофициальной части встречи с представителями бизнес-ассоциаций.

Глава государства отметил свою высокую обеспокоенность данной темой, так как владельцы нелегальных АЗС в последнее время все чаще включаются в политическую деятельность страны. Кроме того, Порошенко обязал Александра Власова и Нину Южанину предоставить ему план действий в течение недели.

Как сообщалось ранее, повышение цен топлива традиционно негативно сказывается на его качестве. Некоторые АЗС пытаются удержать цену за счет снижения характеристик горючего.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1351 грн.
10
Теги