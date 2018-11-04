Президент Украины Петр Порошенко поручил главам Государственной фискальной службы и комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики срочно разработать комплекс мер для борьбы с нелегальными автозаправочными станциями, пишет Автотема.
Данные указания Порошенко озвучил во время неофициальной части встречи с представителями бизнес-ассоциаций.
Глава государства отметил свою высокую обеспокоенность данной темой, так как владельцы нелегальных АЗС в последнее время все чаще включаются в политическую деятельность страны. Кроме того, Порошенко обязал Александра Власова и Нину Южанину предоставить ему план действий в течение недели.
Как сообщалось ранее, повышение цен топлива традиционно негативно сказывается на его качестве. Некоторые АЗС пытаются удержать цену за счет снижения характеристик горючего.
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