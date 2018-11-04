На северо-западе Китая в провинции Ганьсу произошла масштабная авария с участием грузовика и 30 автомобилей. В результате ДТП погибли по меньшей мере 15 человек, еще 44 травмированы, передает Свидок.

Автокатастрофа произошла 3 ноября недалеко поста на большой автомагистрали у китайского города Ланьчжоу.

По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в 30 легковушек, которые выстроились для оплаты проезда по скоростному шоссе.

Среди пострадавших много человек находятся в тяжелом состоянии.

Водитель грузовика утверждает, что в авто отказали тормоза. Он получил легкие травмы, его задержала полиция.

Как сообщалось ранее, на бульваре Леси Украинки в Киеве автокран протаранил более 10 автомобилей.