также в разделеМир
В Швеции обнаружили уникальный электромобиль 24
Ученые запустили суперкомпьютер, который создавался 30 лет 39
Made in China: Китайцы хотят запустить собственную Луну 27
Популярный антивирус перестает работать с некоторыми версиями Windows 41
В Венеции произошло крушение самолета 32
Мелания Трамп заступилась за супруга перед СМИ 19
Стало известно, как установить ОС Android на компьютер 68
В Google Play обнаружено приложение, которое ворует данные пользователей 44
В Малайзии 12-летний мальчик разрабатывал компьютерную игру в интернет-кафе 15
В Сети показали новые снимки «Валькирии» 38
В Германии назвали возможного преемника Меркель 52
Во Флориде неизвестный устроил стрельбу в ТЦ 46
Самая популярная женская поп-группа готовится к воссоединению и турне 59
Илон Маск назвал 2018 год худшим в своей жизни 18
В Сети показали самый первый автомобиль в мире 35
В Париже водитель автобуса высадил всех пассажиров ради инвалида 20
Он открыл миру Брюса Ли и Джеки Чана: Умер легендарный продюсер из Гонконга 27
В России грузовик врезался в пассажирский поезд: 18 пострадавших 30

На северо-западе Китая в провинции Ганьсу произошла масштабная авария с участием грузовика и 30 автомобилей. В результате ДТП погибли по меньшей мере 15 человек, еще 44 травмированы, передает Свидок.

Автокатастрофа произошла 3 ноября недалеко поста на большой автомагистрали у китайского города Ланьчжоу.

По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в 30 легковушек, которые выстроились для оплаты проезда по скоростному шоссе.

Среди пострадавших много человек находятся в тяжелом состоянии.

Водитель грузовика утверждает, что в авто отказали тормоза. Он получил легкие травмы, его задержала полиция.

Как сообщалось ранее, на бульваре Леси Украинки в Киеве автокран протаранил более 10 автомобилей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1351 грн.
3
Теги