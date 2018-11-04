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Повышение цен топлива традиционно негативно сказывается на его качестве. Некоторые АЗС пытаются удержать цену за счет снижения характеристик горючего, пишет Твоя Машина.

Институт потребительских экспертиз провел исследование топлива на крупных (ОККО, WOG, Укрнафта) и средних (Parallel, Мотто, Glusko, КЛО, БРСМ-Нафта, Sun Oil, Chipo, Marshall, Avantage 7, Grand petrol) сетевых АЗС, а также единичных не сетевых. Тестировали бензин А-92 евро.

Октановое число

Сначала проверили октановое число всех заправок с помощью моторного метода. Образы должны были набрать не менее 82,5 единиц и неожиданно все оказались в пределах нормы. Ряд «конкурсантов» (Мотто (85,4), Parallel (85,5) и БРСМ-Нафта (85,2) и вовсе оказался 95-м бензином.

Бензол

А вот по количеству вредного для авто бензола бензин из разных заправок отличается сильно. Меньше всего его выявили в образцах ОККО, WOG,  Мотто и Parallel. А в свою очередь в 1,5-2 раза больше нормы бензола оказалось в сетях Экстра, Импульс и Marshall.

Сера

Нарушение количества серы в топливе оказалось в пробах Экстра, Импульс, Marshall и Avantage 7. В остальных — результаты в пределах норм Евро5.

Этанол

Во все тех же заправках Экстра, Импульс, Marshall и Avantage 7 были отмечены отклонения от разрешенных 5% бензина. Иногда очень существенные — до 33%.

Вывод

Крупные сетевые игроки, для которых продажи некачественного бензина могут нести большие имиджевые угрозы, в целом показали результаты в рамках нормы. Не сетевые АЗС и некоторые средние сетевые продают некондиционную «бодягу», которая несет вред для авто.
ForUm

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