5 ноября в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +7...+9 градусов, днем +11...+13 градусов.
Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +4...+9 градусов, днем +12...+17 градусов.
В Карпатах без существенных осадков, температура ночью +1…+6 градуса, днем +11…+16 градусов.
В Моршине без существенных осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +16…+18 градусов.
В Трускавце без существенных осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +16…+18 градусов.
В Сваляве без существенных осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +19…+21 градус.
На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +4...+9 градусов, днем +8...+13 градусов.
В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +4...+9 градусов, днем +8...+13 градусов.
На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +1 ...+6 градуса, днем +5...+10 градусов.
На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +4...+9 градусов, днем +11...+16 градусов.
В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +5...+10 градусов, днем +11...+16 градусов.
В Ялте без существенных осадков. Температура ночью +7...+9 градусов, днем +14...+16 градусов.
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