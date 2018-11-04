Британские ученые впервые запустили нейроморфный суперкомпьютер, который имеет процессор с одним миллионом ядер, пишут Факты.

Суперкомпьютер Spiking Neural Network Architecture (SpiNNaker) создан для обработки более 200 млн действий в секунду. Аппарат, каждая микросхема которого вмещает 100 млн подвижных деталей, создавался 30 лет. Только 10 лет ушло на то, чтобы собрать его.

Суперкомпьютер, который оснащен процессором с одним миллионом ядер, впервые включили в пятницу, 2 ноября. Цель SpiNNaker - помочь ученым разобраться в работе головного мозга человека, сообщается на сайте Манчестеского университета, занимался созданием суперкомпьютера.

Работа суперкомпьютера устроена так, что вместо передачи больших объемов информации из пункта А в пункт Б, он посылает миллиарды малых объемов в разные направления одновременно. По такому принципу работает человеческий мозг.