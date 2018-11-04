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Президент Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью известной общественной активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщила пресс-служба Главы государства.

Президент призвал правоохранительные органы сделать все необходимое для того, чтобы привлечь к ответственности убийц Екатерины.

«Я хочу сейчас обратиться к правоохранителям, чтобы было сделано все возможное для того, чтобы были найдены убийцы и они были наказаны, оказались на скамье подсудимых. И мы все должны объединить усилия для того, чтобы это произошло. Совместно помочь правоохранительным органам, помочь полиции для того, чтобы зло было наказано », - подчеркнул Петр Порошенко во время встречи с украинским и крымскотатарским общинами в Анталии в ходе официального визита в Турцию.

Как сообщалось ранее, сегодня, 4 ноября, умерла сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты.
ForUm

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