Президент Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью известной общественной активистки Екатерины Гандзюк.
Об этом сообщила пресс-служба Главы государства.
Президент призвал правоохранительные органы сделать все необходимое для того, чтобы привлечь к ответственности убийц Екатерины.
«Я хочу сейчас обратиться к правоохранителям, чтобы было сделано все возможное для того, чтобы были найдены убийцы и они были наказаны, оказались на скамье подсудимых. И мы все должны объединить усилия для того, чтобы это произошло. Совместно помочь правоохранительным органам, помочь полиции для того, чтобы зло было наказано », - подчеркнул Петр Порошенко во время встречи с украинским и крымскотатарским общинами в Анталии в ходе официального визита в Турцию.
Как сообщалось ранее, сегодня, 4 ноября, умерла сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты.
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