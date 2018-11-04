На Львовщине полиция задержала похитителя иномарки. Об этом сообщили в полиции Львовской области, передает Голос.

Как выяснилось, он совершил угон авто Skoda Octavia ради завоевания симпатии приглянувшейся ему девушки.

Так, о похищении машины правоохранителям сообщил 60-летний владелец транспортного средства, житель села Старый Добротвор.

Правоохранители выяснили, что к похищению легковушки причастен 23-летний односельчанин потерпевшего. В полиции отмечают, что мужчина ранее уже имел проблемы с законом из-за причастности к нескольким кражам. Злоумышленник объяснил полицейским, что угнал автомобиль, чтобы «покататься» со своей девушкой.

Его задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему судом меры пресечения. По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.289 УК (незаконное завладение транспортным средством).

Как сообщалось ранее, в Запорожье задержаны участники преступной группы, занимавшейся угоном автомобилей, которую возглавлял лейтенант патрульной полиции.