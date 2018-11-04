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Украинских водителей будут штрафовать за содержимое багажника. Важно не только, что вы перевозите в машине, но где, когда и в каких объемах, пишет Автотема.

Понятное дело, что в машине нельзя перевозить запрещенные для хранения предметы: оружие, боеприпасы, взрывчатку, наркотики, а также вредные и опасные для здоровья химические соединения.

Если что-то из этого списка найдут в вашей машине без соответствующего разрешения, вам придется нести уголовную ответственность.

С огнестрельным оружием все понятно, а вот прежде чем брать с собой в поездку нож, следует выяснить, не относится ли он к холодному оружию.

Убитое животное, найденное в багажнике во время запрета охоты или на территории охраняемого природного заповедника, будет считаться доказательством противозаконной охоты, если у вас не будет на трофей соответствующих документов.

Так же как и нелегальный улов рыбы, обнаруженный в вашем авто, если вас остановили в районе охраняемого водохранилища — это может стать поводом для возбуждения административного или даже уголовного дела.

Основанием для административного штрафа послужит найдена у вас в машине елка или любое другое незаконно срубленное дерево.

В правилах дорожного движения четко указано, что масса перевозимого груза и распределение нагрузки по осям не должны превышать величин, установленных предприятием-изготовителем для этого транспортного средства.

Перевозить багаж можно при условии, что он не ограничивает водителю обзор, не затрудняет управление и не нарушает устойчивость транспортного средства. При этом груз не должен закрывать внешние световые приборы и светоотражатели, регистрационные и опознавательные знаки. Также он не должен создавать шума, не загрязнять дорогу и окружающую среду.

Как сообщалось ранее, законопроект об административной ответственности и правонарушения пользования ремнями безопасности был рассмотрен и введен в действие. Теперь правонарушители будут платить 850 гривен за несоблюдение правил безопасности в автомобиле.
ForUm

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