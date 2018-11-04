В Сети опубликовали фото забора с колючей проволокой, который установила Россия, чтобы отгородиться от так называемой «ЛНР». Снимок сделан с территории оккупированной Луганщины, пишет Судебно-юридическая газета.

Соответствующие изображения обнародовал в Twitter блогер с ником «ЛНР (Колывано-Бджолария)».

«Пруфы как ЛНР присоединяется к РФ, новый забор в районе Песчановки (ниже Изварино) со стороны РФ вдоль Каменки», - подписанные снимки.

Пользователи соцсетей сразу высмеяли появление забора на границе РФ и Луганской области.

Как сообщалось ранее, 4 июля прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о завершении досудебного расследования, которое проводилось детективами Национального антикоррупционного бюро Украины, восьми подозреваемым в завладении средствами государственного бюджета Украины, выделенных на инженерно-техническое обустройство российско-украинской государственной границы и территорий, прилегающих к зоне боевых действий (так называемый проект «Стена»).