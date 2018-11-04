также в разделеОбщество
«Законы Южаниной»: В Раде нашли действенный способ борьбы с «еврономерами» 6
Ольга Сумская похвасталась кольцом от султана Сулеймана 9
В Украине будут штрафовать водителей за содержимое багажника 43
Новый штраф за нарушение пользования ремнями безопасности составил 850 гривен 32
Вселенский патриарх поблагодарил Украину за передачу Андреевской церкви 26
Шкиряк запустил новый челлендж и похвастался своими татуировками 42
Стала известна возможная дата проведения Объединительного собора 69
Спасатели Буковины получили новые пожарные автомобили 19
Стало известно, сколько украинских студентов планирует вернуться в Украину 33
В МВД рассказали о новом социальном обеспечении полицейских и спасателей 18
LG анонсировала новый телевизор, который можно свернуть в рулон 54
«Бизнесменам», которые ввозят авто из Европы, сущeствeннo услoжнят жизнь 35
Ученые рассказали о полезном сочетании кофе и шоколада 51
Ляшко знатно оконфузился в попытке «приблизится» к народу 79
2 ноября. Картина дня 29
Боевики обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ 15
Посол: В США началась атака пранкеров против признания Голодомора геноцидом 37
Эксперт: Керченский стрелок не мог действовать один 496

В Сети опубликовали фото забора с колючей проволокой, который установила Россия, чтобы отгородиться от так называемой «ЛНР». Снимок сделан с территории оккупированной Луганщины, пишет Судебно-юридическая газета.

Соответствующие изображения обнародовал в Twitter блогер с ником «ЛНР (Колывано-Бджолария)».

«Пруфы как ЛНР присоединяется к РФ, новый забор в районе Песчановки (ниже Изварино) со стороны РФ вдоль Каменки», - подписанные снимки.

Пользователи соцсетей сразу высмеяли появление забора на границе РФ и Луганской области.

Как сообщалось ранее, 4 июля прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о завершении досудебного расследования, которое проводилось детективами Национального антикоррупционного бюро Украины, восьми подозреваемым в завладении средствами государственного бюджета Украины, выделенных на инженерно-техническое обустройство российско-украинской государственной границы и территорий, прилегающих к зоне боевых действий (так называемый проект «Стена»).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги