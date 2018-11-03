Законопроект об административной ответственности и правонарушения пользования ремнями безопасности был рассмотрен и введен в действие. Теперь правонарушители будут платить 850 гривен за несоблюдение правил безопасности в автомобиле, пишет Автотема.

Повышение штрафов вызвано массовым несоблюдением водителями этого правила.

Как следствие, очень страшные последствия - большой процент смертности и пострадавших во время ДТП.

На данный момент, цена за штраф - 51 грн. Народные депутаты считают, что штраф в таком размере не пугает водителей и пассажиров, и нарушение этих норм является чем-то несущественным.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада поддержала за основу законопроект №8492, которым предусмотрено увеличение штрафов за игнорирование ремней безопасности с 51 до 850 грн. «За» проголосовали 240 народных депутатов.