Супруга президента США Мелания Трамп сделала заявление о том, что некоторые американские СМИ дискредитировали ее супруга. Как информирует PRportal со ссылкой на NBC News, по мнению первой леди США, многие американские СМИ ошибаются насчет Трампа и перед выборами критикуют президента вместо поддержки.

«Демократы и оппозиционные СМИ делают все, что они могут, чтобы дискредитировать Дональда с ложными обвинениями», - подчеркнула первая леди США. По ее словам, неравнодушные американцы должны показать на выборах в Конгресс, которые состоятся на днях, что некоторые СМИ и представители Демократической партии сильно заблуждаются. Мелания добавила, что избиратели должны показать свою поддержку Дональда Трампа.

Как сообщалось ранее, супруга президента США Мелания Трамп, не появлявшаяся на публике с момента недавней операции, публично пресекла слухи о своем здоровье и браке.