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Вчера, 4 июля, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о завершении досудебного расследования, которое проводилось детективами Национального антикоррупционного бюро Украины, восьми подозреваемым в завладении средствами государственного бюджета Украины, выделенных на инженерно-техническое обустройство российско-украинской государственной границы и территорий, прилегающих к зоне боевых действий (так называемый проект «Стена»), сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

Этим лицам и их защитникам предоставлен доступ к материалам следствия для ознакомления. После завершения этого процесса детективы НАБУ составят обвинительный акт, а прокуроры САП направят его в суд.

Должностных лиц Государственной пограничной службы Украины и представителей бизнеса подозревают в коррупционных злоупотреблениях, в результате которых интересам государства нанесен ущерб в размере более 16,68 млн грн.

Напомним, по данным следствия, хищения средств проекта «Стена» происходили путем завышения объемов фактически выполненных работ по сравнению с указанным в актах приема-передачи. Кроме того, в документах указывались работы, которые вообще не выполнялись.

Досудебное расследование по приведенным фактам растраты средств государственного бюджета при реализации так называемого проекта «Стена» осуществляется с марта 2016 года.

В августе 2017 детективы НАБУ задержали семерых человек по подозрению в причастности к реализации этой коррупционной схемы. Два месяца спустя, в ноябре 2017 года, разоблачен и задержан еще один подозреваемый.

4 октября 2017 года Военной прокуратурой Центрального региона Украины обвинительный акт в отношении должностных лиц Государственной пограничной службы Украины о растрате средств, выделенных на проект «Стена», был направлен в суд.
ForUm

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