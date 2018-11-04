Вот уже как много лет компания Google занимается выпуском своей фирменной операционной системы, которая предназначена для смартфонов и планшетов. Однако, ее без особого труда можно установить и на любой компьютер.

Вчера, 3 ноября, произошел релиз компьютерной Android 9.0 Pie, то есть самой новой ОС от «поискового гиганта», и уже сейчас все желающие могут использовать ее вместо Windows 10, Linux или Mac, пишет iTechua.

Пока проекты Android x86 и Remix OS находятся в замороженном состоянии из-за сложностей с финансированием, группе разработчиков с форума XDA удалось создать полноценную операционную систему Android 9.0 Pie специально для компьютеров, а называется она Bliss OS. Новое программное обеспечение содержит открытых исходный код, что позволяет убедиться в отсутствии каких-либо «закладок», а также ряд других особенностей, вроде реализации оконного режима работы с приложениями.

Операционная система Bliss OS собрала в себя все лучшее от закрытых проектов Android x86 и Remix OS, которые также позволяли устанавливать Android в качестве основного программного обеспечения на компьютер. Главная особенность новой ОС в том, что она предлагает действительно удобный интерфейс, который полностью совместим с управлением с использованием мыши и клавиатуры.

И хотя именно программное обеспечение и работает стабильно, все же есть ряд багов.

В настоящее время разработчики пытаются решить некоторые проблемы, среди которых плохое воспроизведения видео и аудио, отсутствие возможности создания скриншотов с помощью функционала ОС, нестабильная работа менеджера пакетов и небольшая несовместимость с некоторыми старыми программами.

Зато операционная система Bliss OS позволяет установить Google Play и использовать в оконном режиме все программы и игры, которые доступны в популярном плеймаркете.

Чтобы установить Bliss OS на компьютер нужно загрузить операционную систему в виде ISO-файла с официального сайта, после чего записать его на флешку любым удобным способом и загрузиться с нее через Boot Manager в рамках BIOS или UEFI. Процесс очень прост, а установка занимает не более 15 минут, хотя, конечно, все зависит от мощности компьютера, скорости накопителя и конечно же протокола передачи данных - лучше использовать USB 3.0 или USB-C.

Как сообщалось ранее, Google постепенно отказывается от Android.

Несколько примеров: операционная система для часов Android Wear была переименована в Wear OS, платежная система Android Pay теперь называется Google Pay, и даже приложение Android Messages с недавних пор просто Messages.