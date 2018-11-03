Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко утверждает, что в сегодняшней структуре как внешнего, так и внутреннего долга, «нет ни копейки», которую заимствовал бы ее правительство. Об этом она заявила во время пресс-конференции в Черновцах, передает Главком.

По мнению Тимошенко, выбраться из долговой ямы можно благодаря оптимизации государственного долга.

За 4,5 года Украина накопила внешних и внутренних долгов столько, что еще немного и он станет равен годовому ВВП Украины: отношение государственного и приравненного долга к ВВП составляет 84%, заявила политик.

Тимошенко отметила, что сегодня 32% расходов бюджета идут на обслуживание и возврат долга на 2019: это 419 млрд грн.

Процентная ставка государственных заимствований должна соответствовать уровню европейских - под 3% годовых, а не под 13%, как сейчас, считает лидер «Батькивщины».

«Средняя ставка обслуживания долга - 13% годовых. В мире нет такого, чтобы государство под 13% заимствовала. Максимум под 1-2%. В соседней Польше, например, 3%. Высшее руководство государства создает коррумпированную модель, которая формирует госдолг под 13% годовых. Это означает, что построена финансовая пирамида вытягивания финансовых ресурсов из госбюджета», - утверждает политик.

Учитывая это, Тимошенко считает необходимым оптимизировать в первую очередь госдолг, «не более чем под 3% годовых».

Сейчас власть оправдывается тем, что это якобы долги, которые взяла лидер партии, находясь у власти.

«В сегодняшней структуре как внешнего, так и внутреннего долга, нет ни копейки, которую заимствовал бы мое правительство», - заявила Юлия Тимошенко.