Украина предложила Турции принять участие в установлении мира на Донбассе в соответствии с мандатом Совета Безопасности ООН. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время совместного выступления с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле, передает корреспондент УНН.

«Важными для нас заверения Турции, она не останется в стороне от вопросов ползучей агрессии в Азовском море», - сказал Президент.

Он также отметил, что лидеры договорились о координации действий по нарушению оккупационными властями Крыма прав человека на территории полуострова.

«Мы подтвердили настрой работать вместе над решением вопросов как на двустороннем уровне, так и на многостороннем уровне в формате международных организаций, в частности ООН. Я предложил господину президенту активизировать наш диалог, в частности по поддержке решения о размещении миротворцев в соответствии с мандатом Совета Безопасности ООН», - сказал Порошенко.

Как сообщалось ранее, в Стамбуле, во Дворце «Buyuk Mabeyn» началась встреча Президента Украины Петра Порошенко и Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.