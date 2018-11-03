также в разделеПолитика
Чалый рассказал, как депутаты вредили процессу предоставления Украине оружия 29
В Стамбуле началась встреча Порошенко и Эрдогана 21
Украина и Вселенский Патриархат подписали Соглашение о создании независимой украинской Церкви 29
В Стамбуле начала работу выставка архивных документов «Украина и Турция в 1918-1921 годах» 18
Порошенко открыл мемориальную доску на здании дипмиссии УНР в 1919-1922 годах в Стамбуле 16
Посол Венгрии в Украине завершил свою работу 48
РАЗУМНАЯ СИЛА: Украинская власть полностью находится под внешним контролем 51
ЕС раскритиковал российские санкции против Украины 51
Время субсидий: Гройсман без предупреждения заехал в центр соцслужб 32
КСУ отказался оценивать конституционность моратория на продажу земли 31
Коломойский: Санкционный список Кремля» редактировался на Банковой 50
Песков объяснил, почему Вышинского не меняют на Сущенко 41
Меджлис созывает конференцию Курултая крымских татар 31
Министр энергетики США едет в Украину и Польшу искать пути снижения зависимости от России 39
Под санкции РФ попали 30% нардепов 40
Меркель рассказала, какие бы реформы ввела, будь она премьером Украины 146
Порошенко: Мир не признает фейковых выборов на Донбассе 19
РАЗУМНАЯ СИЛА потребовала у Ляшка лично подписать Народную декларацию о мире 52

Украина предложила Турции принять участие в установлении мира на Донбассе в соответствии с мандатом Совета Безопасности ООН. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время совместного выступления с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле, передает корреспондент УНН.

«Важными для нас заверения Турции, она не останется в стороне от вопросов ползучей агрессии в Азовском море», - сказал Президент.

Он также отметил, что лидеры договорились о координации действий по нарушению оккупационными властями Крыма прав человека на территории полуострова.

«Мы подтвердили настрой работать вместе над решением вопросов как на двустороннем уровне, так и на многостороннем уровне в формате международных организаций, в частности ООН. Я предложил господину президенту активизировать наш диалог, в частности по поддержке решения о размещении миротворцев в соответствии с мандатом Совета Безопасности ООН», - сказал Порошенко.

Как сообщалось ранее, в Стамбуле, во Дворце «Buyuk Mabeyn» началась встреча Президента Украины Петра Порошенко и Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги