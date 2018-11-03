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В сентябре 2018 года в фейсбук-сообществе PC Gaming Community Malaysia («Сообщество ПК-игроков Малайзии») появилась запись, сделанная 12-летним Мухаммедом Такифом. Мальчик писал, что разрабатывает компьютерную игру — шутер про зомби от первого лица — и ищет тех, кто купит ее за один малайзийский ринггит (0,24 доллара). Такиф сказал, что пишет код игры в интернет-кафе, так как собственного компьютера у него нет, передает Главком.

В середине октября мальчик снова написал в PC Gaming Community Malaysia — он рассказал, что хозяин интернет-кафе удалил его игру, приняв ее за вирус.

«Я потратил около года на эту игру, она была готова на 75%», — написал Такиф. Он спросил участников сообщества, не знают ли они, где он может купить ноутбук не дороже 350 ринггитов (84 доллара).

Пользователи соцсетей решили помочь ему — и объявили сбор денег на компьютер. Так про Такифа узнали малазийские СМИ. Журналисты выяснили, что он болеет астмой (из-за чего временно оставил школу) и учится разрабатывать компьютерные игры по видеороликам на ютьюбе.

Наконец, история мальчика дошла до главы министерства по делам молодежи и спорта Малайзии Сайеда Саддика. Это самый молодой министр в истории страны, ему всего 25 лет. Саддик в конце октября лично встретился с Такифом и похвалил его.

История мальчика закончилась хорошо: ему подарили новый компьютер, а владелец интернет-кафе нашел способ восстановить его игру (как именно он это сделал, не уточняется). Такиф пообещал закончить работу над игрой.
ForUm

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