Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что ситуация с безопасностью для иностранных фанатов в Киеве нагнетается, а в инциденте с болельщиками «Ливерпуля» нет ничего необычного. Об этом он заявил в комментарии журналистам в кулуарах парламента, сообщает 112 Украина.

«Давайте снизим обороты, потому что мне это напоминает нагнетание. Ничего страшного и ничего ультраординарного не произошло. К сожалению, есть идиоты. Иначе я назвать этих людей не могу, каким, наверное, негде себя проявить, кроме таких позорных поступков, которые не украшают, учитывая эту ситуацию, Киев и Украину. Но это стандартная ситуация, которая время от времени происходит везде», - так Шкиряк прокомментировал ночное избиение фанатов английской команды в Киеве.

Он также отметил, что в связи инцидентом нет необходимости в усилении охраны правопорядка в столице, поскольку в настоящее время в Киеве за ним следит достаточное число правоохранителей.

Напомним, вечером 24 мая в Киеве произошло нападение на болельщиков английского футбольного клуба «Ливерпуль», которые приехали в украинскую столицу на финал Лиги Чемпионов.

Столичная полиция квалифицировала драку как групповое хулиганство.