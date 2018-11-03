Вечером в пятницу, 2 ноября, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, пишет MIGNEWS.
Инцидент случился на проспекте Степана Бандеры около станции метро «Почайна» приблизительно в 21:50.
Водитель автомобиля Славута рассказал, что он ехал во втором ряду по проспекту Степана Бандеры в сторону Куреневского парка со скоростью примерно 50 километров в час. Тогда на большой скорости в него влетел грузовик Газель. Удар пришелся в заднюю часть автомобиля и был настолько сильный, что легковушку откинуло в отбойник.
Водитель Газели прибывал в состоянии алкогольного опьянения, он спорил с сотрудниками полиции, которые прибыли на место происшествия, а также отказался пройти тест на содержание алкоголя в крови.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Славуты получил травмы спины и ноги, но отказался от госпитализации.
Как сообщалось ранее, 27 октября на пересечении проспекта Правды и улицы Газопроводной произошло ДТП. Ssang Yong и Chevrolet столкнулись лоб в лоб. Водителя Chevrolet забрала «скорая помощь».
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