Вечером в пятницу, 2 ноября, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, пишет MIGNEWS.

Инцидент случился на проспекте Степана Бандеры около станции метро «Почайна» приблизительно в 21:50.

Водитель автомобиля Славута рассказал, что он ехал во втором ряду по проспекту Степана Бандеры в сторону Куреневского парка со скоростью примерно 50 километров в час. Тогда на большой скорости в него влетел грузовик Газель. Удар пришелся в заднюю часть автомобиля и был настолько сильный, что легковушку откинуло в отбойник.

Водитель Газели прибывал в состоянии алкогольного опьянения, он спорил с сотрудниками полиции, которые прибыли на место происшествия, а также отказался пройти тест на содержание алкоголя в крови.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Славуты получил травмы спины и ноги, но отказался от госпитализации.

Как сообщалось ранее, 27 октября на пересечении проспекта Правды и улицы Газопроводной произошло ДТП. Ssang Yong и Chevrolet столкнулись лоб в лоб. Водителя Chevrolet забрала «скорая помощь».