Президент Петр Порошенко и Вселенский Патриарх Варфоломей подписали Соглашение «О сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским Константинопольским Патриархатом». Это соглашение о сотрудничестве в создании независимой православной Церкви в Украине, Вселенский Патриарх предоставляет Томос, признавая независимость украинской Церкви, и вручает его избранному на Соборе Предстоятелю.

Глава Украинского государства подчеркнул, что сегодняшний день является историческим для создания независимой украинской автокефальной православной Церкви, ведь сегодня состоялось подписание Соглашения о создании независимого украинского Церкви.

«Соглашение, которое мы сегодня подписали, создает все условия для того, чтобы процесс подготовки к Собору, процесс предоставления Томоса был приведен в абсолютно четкое соответствие канонам православной Церкви. Я поздравляю всех вас с подписанием настоящего Соглашения. Хочу подчеркнуть, что третье ноября - это исторический день для создания Украинской автокефальной православной Церкви », - отметил Петр Порошенко.

«Сегодня исторический день. Исторический день, который был основан с первых дней восстановления независимости Украины, когда украинцы стремились и молились, чтобы Господь послал им независимую автокефальную единую поместную украинскую православную Церковь », - добавил Президент.

«Призываю украинцев молиться - за мир, за единство Украинской Церкви. Молиться о том, чтобы Господь не допустил провокаций, которых так стремятся наши враги, чтобы Господь не допустил крови. И мы будем делать все возможное для того, чтобы как можно быстрее смогли завершить процедуру предоставления Томоса украинской Церкви Его Всесвятейшеством Патриархом Варфоломеем», - сказал Глава государства.

Вселенский Патриарх Варфоломей подчеркнул, что сегодня важный исторический момент для двусторонних связей, но также и для православия в целом.

«Как только мы подписали Договор о сотрудничестве между Вселенским Патриархатом и Украиной и настоящий Договор поможет ускорить предоставление автокефалии Православной Церкви в Украине», - отметил Патриарх Варфоломей.

Его Святейшество подчеркнул: «Это право - иметь автокефальную Церковь, и это желание, которое вы имели много лет осуществляется в эти дни».

«Так как это право имели другие народы Балкан, получили автокефалию от Матери-Церкви. Это исключительное право Матери-Церкви даровать автокефалию, когда она считает целесообразным, когда все условия готовы для этого процесса», - особо подчеркнул Вселенский Патриарх.

Он убежден, что решение об автокефалии приведет к единству всех православных в Украине, потому что 30 лет они находятся в разделении.

«Новая автокефальная Церковь объединит всех верующих православных в Украине. И эта новая церковь войдет в семью православных церквей. И все мы вместе будем работать на благо наших верующих и для славы имени Божия», - сказал Патриарх Варфоломей.

Как сообщалось ранее, в рамках официального визита в Турцию Президент Петр Порошенко принял участие в открытии выставки архивных документов, посвященной 100-летию украинско-турецкой дипломатического присутствия «Украина и Турция в 1918-1921 годах: к столетию взаимного дипломатического присутствия», которая будет размещаться в Стамбульском университете.