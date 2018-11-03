МВД запускает новые механизмы социального обеспечения полицейских и спасателей. Среди них повышение заработной платы, компенсация за наем квартир и система финансового лизинга на приобретение собственного жилья. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время рабочей поездки на Буковину.

Об этом ForUm’у сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины.

«Полицейские и спасатели - это те структуры, которые обеспечивают позвоночник нашей государственности, ключевые участники нашего государственного развития. Для нас главное, чтобы каждый был мотивированным, уважал свою работу и видел перспективы развития», - обратился к работникам Нацполиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Арсен Аваков.

По его словам, с начала 2019 будут введены в действие новые механизмы социального обеспечения.

«Решением КМУ мы повысили заработную плату для полицейского и спасателя на 30%. С первого января минимальная зарплата для работника ГосЧС составит девять тысяч гривен, для полицейского - 9200», - отметил министр внутренних дел.

Он сказал, что также с первого января вводится в действие механизм компенсации за найм жилья.

«Если вы арендуете жилье в районном центре и не имеете собственной квартиры, государство, кроме зарплаты, компенсирует вам за наем жилья. Так мы будем помогать вашему материальному положению. Также, при наличии у вас семьи и детей компенсация будет увеличиваться», - добавил глава МВД.

В районном центре компенсация за найм составит от 1900 до 2,9 тыс., в областном центре от 2900 до 4,3 тыс.

«Со следующего года мы также вводим беспрецедентный механизм финансового лизинга. Что имеется в виду? Начиная со второго года службы молодой патрульный полицейский имеет право заключить договор ипотеки на двадцать лет. В рамках этого договора все проценты по нему платить государство. В промежутке с двух до пяти лет, если вы работаете хорошо, государство списывает с вас 10% общей суммы, 5-10 лет - 20%, затем 30% и всего до 40% суммы списываются государством. При рождении ребенка - государство сразу спишет 5% от суммы. Родите второго - еще 5% спишем», - сообщил Арсен Аваков.

Он заверил, что механизм государственного лизинга будет работать и для тех, кто уже давно находится на службе.

«Когда мы примем решение в Правительстве, каждому из вас придут разъяснительные письма по всем доступным социальным услугам. Это тот базис, которым я хочу вас мотивировать», - добавил министр внутренних дел.

Председатель Национальной полиции Сергей Князев отметил, что социальные гарантии работников - важнейший вопрос на пути развития ведомства.

«Раньше мы были государственным вооруженным органом, а теперь - сервисная служба. За три года существования Национальной полиции около 20 000 граждан пришли служить к нам. Из 140 тысяч штатных должностей, 20 тысяч из них - молодежь, которая восприняла нашу реформу. Мы должны обеспечить их на должном уровне», - добавил он.

Председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин поблагодарил министра внутренних дел за важные шаги на пути развития службы.

«Мы имеем новую технику и повышенные рабочие оклады, а также новые социальные стандарты спасателей. Впереди еще много работы, но мы на правильном пути», - сказал он.