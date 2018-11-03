Посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что некоторые депутаты Верховной Рады вредили процессу предоставления Украине американского оружия, пишет Слово и Дело.

«Были случаи, когда приезжали представители украинского парламента, которые вредили процессу предоставления оружия. Приезжали и на вопрос американцев: «Нужно оружие?» – отвечали: «А вы поддержите мою фракцию?» Это в том числе люди, которые сейчас баллотируются в президенты. Это вредило усилиям посольства», – сказал Чалый.

Он подчеркнул, что такие случаи теперь уже не повторяются.

«Но слава Богу, сейчас в Конгрессе уже есть четкое понимание поддержки Украины, и таких случаев больше нет», - сказал Чалый.

Как сообщалось ранее, новейшее летальное оружие, переданное США Украине, способно существенно повлиять на ситуации на Донбассе. Такое мнение во время выступления в Вашингтоне выразил бывший командующий силами США в Европе (2014-2017) генерал Бен Ходжес.