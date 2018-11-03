также в разделеПолитика
В Стамбуле началась встреча Порошенко и Эрдогана 13
Украина и Вселенский Патриархат подписали Соглашение о создании независимой украинской Церкви 17
В Стамбуле начала работу выставка архивных документов «Украина и Турция в 1918-1921 годах» 16
Порошенко открыл мемориальную доску на здании дипмиссии УНР в 1919-1922 годах в Стамбуле 15
Посол Венгрии в Украине завершил свою работу 29
РАЗУМНАЯ СИЛА: Украинская власть полностью находится под внешним контролем 51
ЕС раскритиковал российские санкции против Украины 49
Время субсидий: Гройсман без предупреждения заехал в центр соцслужб 31
КСУ отказался оценивать конституционность моратория на продажу земли 31
Коломойский: Санкционный список Кремля» редактировался на Банковой 49
Песков объяснил, почему Вышинского не меняют на Сущенко 40
Меджлис созывает конференцию Курултая крымских татар 30
Министр энергетики США едет в Украину и Польшу искать пути снижения зависимости от России 38
Под санкции РФ попали 30% нардепов 40
Меркель рассказала, какие бы реформы ввела, будь она премьером Украины 138
Порошенко: Мир не признает фейковых выборов на Донбассе 19
РАЗУМНАЯ СИЛА потребовала у Ляшка лично подписать Народную декларацию о мире 52
Арьев: Цель российских санкций – поссорить украинских политиков 37

Посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что некоторые депутаты Верховной Рады вредили процессу предоставления Украине американского оружия, пишет Слово и Дело.

«Были случаи, когда приезжали представители украинского парламента, которые вредили процессу предоставления оружия. Приезжали и на вопрос американцев: «Нужно оружие?» – отвечали: «А вы поддержите мою фракцию?» Это в том числе люди, которые сейчас баллотируются в президенты. Это вредило усилиям посольства», – сказал Чалый.

Он подчеркнул, что такие случаи теперь уже не повторяются.

«Но слава Богу, сейчас в Конгрессе уже есть четкое понимание поддержки Украины, и таких случаев больше нет», - сказал Чалый.

Как сообщалось ранее, новейшее летальное оружие, переданное США Украине, способно существенно повлиять на ситуации на Донбассе. Такое мнение во время выступления в Вашингтоне выразил бывший командующий силами США в Европе (2014-2017) генерал Бен Ходжес.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги