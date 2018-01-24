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Новейшее летальное оружие, переданное США Украине, способно существенно повлиять на ситуации на Донбассе.

Такое мнение во время выступления в Вашингтоне выразил бывший командующий силами США в Европе (2014-2017) генерал Бен Годжес, сообщает Укринформ.

«Это вооружение способно повлиять на ситуацию. Россияне, сепаратисты будут считаться с тем, где может находиться это вооружение в тот или другой момент», - сказал Годжес.

При этом он отметил, что идет речь не о тысячах единиц, а гораздо меньше. 

Годжес добавил, что значительная предыдущая дипломатическая работа позволила избежать раздора среди членов НАТО из-за одностороннего решения США. «Я не увидел со стороны России или европейцев значительной реакции на передачу Украине американского оружия. Лично мне это говорит о том, что наш специальный представитель по Украине Волкер провел прекрасную работу с ЕС и РФ. Единство НАТО не нарушено этим решением и это положительно», - подытожил он.

Как ранее сообщал ForUm, администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки летального оружия Украине.

В то же время, в Генеральном штабе ВСУ заявили, что, США предоставят Украине противотанковые комплексы TOW, а не Javelin.

В Воруженных силах Украины уже начали подготовку расчетов Javelin.
ForUm

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