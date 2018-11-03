Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман сообщил о предстоящем визите в Киев экспертов фонда для консультаций по госбюджету-2019, принятие которого является условием предоставления Украине финансирования по новой программе stand by, пишет hubs.ua.

«По обращению власти, команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев в период с 4 по 9 ноября для проведения консультаций по проекту бюджета на 2019 год в контексте недавней договоренности на уровне миссии фонда», — сообщается в релизе представителя МВФ.

Как ранее сообщил глава НБУ — первый транш МВФ Украина может получить к концу 2018 года. «Пока мы не можем говорить о четких сроках, поскольку решение будет приниматься советом директоров МВФ. Мы ожидаем, что оно состоится в декабре, и мы можем рассчитывать на получение транша еще в этом году», – сообщил Смолий.

Для предоставления следующего транша Украине в Международном валютном фонде настаивали, чтобы украинские власти откорректировали цены на природный газ на внутреннем рынке до уровня цен на импорт.

Как сообщалось ранее, украинская власть способна принимать непопулярные решения с молниеносной скоростью, когда это необходимо. Доказано траншами МВФ.