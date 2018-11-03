Водитель автобуса в Париже высадил всех своих пассажиров после того, как они отказались подвинуться и дать место мужчине в инвалидной коляске. В соцсетях водителя называют героем, передает avtoblog.

Парижанин Франсуа ле Берр, страдающий рассеянным склерозом и вынужденный передвигаться на инвалидной коляске, хотел сесть в автобус на одной из остановок на окраине города, но никто из пассажиров не пожелал подвинуться, чтобы освободить место.

Водитель, имя которого не сообщается, увидел, что происходит и попросил всех пассажиров выйти из автобуса. Затем он дал возможность инвалиду занять место в автобусе, закрыл двери и уехал со своим единственным пассажиром. Твит ле Берра, в котором он описал произошедшее несколько дней назад, распространила общественная организация Accessible Pour Tous («Доступно для всех»), защищающая права инвалидов.

«Вчера, когда я пытался сесть в автобус, никто не захотел подвинуться, чтобы освободить мне место. Поскольку никто не подвинулся, водитель встал и сказал «Всё, автобус дальше не пойдет. Выходим!» — рассказал ле Берр в «Твиттере» и «Фейсбуке». — После чего он подошел ко мне и сказал: «Поднимайтесь в автобус, а остальные будут ждать следующего!». С тех пор твит ле Берра был более 5 тыс. раз перепощен и получил более 12 тыс. лайков. Многие хвалят водителя и критикуют пассажиров, которые не пожелали подвинуться.

«Браво водителю, позор пассажирам!» — написал один из пользователей «Твиттера». Однако он тут же получил ответ от другого пользователя: «Ты бы тоже не подвинулся». В парижских автобусах для инвалидных колясок обычно выделены 1-2 места, и пассажиры в случае необходимости должны их освобождать для людей с ограниченными возможностями.

Как сообщалось ранее, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что согласно анализу ДТП, наибольшую опасность для пассажиров представляют автобусы, переоборудованные из грузовых транспортных средств, и автобусы без ремней безопасности и тахографов.