Украинская власть способна принимать непопулярные решения с молниеносной скоростью, когда это необходимо. Доказано траншами МВФ.

Принять бюджет в первом чтении в октябре, собраться на экстренное заседание правительства и повысить цену на газ для населения, договориться с МВФ о новой кредитной программе на 3,9 млрд долларов и начать подготовку к выходу на внешние рынки - Раде и Кабмина это удалось сделать за четверо суток.

Все эти события, безусловно, повлияют на систему государственных финансов и на жизнь каждого украинца.

Чего именно следует ожидать, и какие новы вызовы для страны приготовила новая программа с МВФ, объясняет ЭП.

Хроническое недовыполнение

Последние три года Украина получала деньги от Международного валютного фонда в рамках программы EFF.

Программа EFF (Extended Fund Facility, Механизм расширенного финансирования) выделяется странам с медленным экономическим ростом и слабым платежным балансом. Она предусматривает реализацию комплексных реформ и структурных изменений в течение длительного периода. Украина так и не выполнила на 100% соответствующую программу, подписанную в марте 2015 года. По ее условиям Киев получил четыре транша – 8,7 млрд долл. из возможных 17,5 млрд долл., или 48%. Последний, четвертый транш, Украина получила с большой задержкой и трудностями в апреле 2017 года.

Если сравнивать с предыдущей программой, то результат неплохой. В 2010 году Украина согласовала с МВФ программу stand by на 15,1 млрд долл, но она была провалена - страна получила лишь два транша на сумму 3,4 млрд долл.

Украина с переменным успехом выполняла пункты программы EFF, пока дело не дошло до принятия закона о антикоррупционном суде и повышении тарифов на газ для населения.

Выполнение этих пунктов затянулось на полтора года и сопровождалось политическим противостоянием Президента и премьера. Градус напряжения повышала перспектива двойных выборов в 2019 году.

Позже стало понятно, что Украина не выполнит полностью программу, поскольку она предусматривает продолжение реформ, а перед выборами - это сложная задача. Именно поэтому стороны сделали ставку на второй вариант: договориться о новой, более короткой, программе сотрудничества - stand by.

Программа stand-by была основана в 1952 году. Ее цели - преодоление кризисных явлений, удовлетворение потребностей страны в скором финансировании, решение проблемы с проведением платежей. Максимальная продолжительность программы - 36 месяцев.

В течение всего периода переговоров с украинской властью МВФ в антикоррупционном и тарифном вопросе до последнего держал оборону - настаивал на принятии закона об антикоррупционном суде в согласованной редакции и повышении цены на газ к цене так называемого «импортного паритета» (ЭП уже писала ранее, что в этом случае газ для населения подорожал бы до 11 тыс. грн за тыс. куб м).

Накануне премьер Владимир Гройсман заверил, что в дальнейшем повышение тарифов на газ для населения не планируется.

Однако, как стало известно ЕП от собеседника, знакомого с позицией МВФ, здесь позиция кредитора не изменилась - цена на газ должна соответствовать импортному паритету.

Однако Фонд пошел на определенный маневр: если раньше речь шла о разовом повышении тарифов, сейчас то же самое предлагается сделать в несколько этапов. У Украины есть год на это.

Почему кредитор пошел на это?

Собеседники издания, знакомые с ходом переговоров и позицией кредитора, указывают на то, что во-первых, в МВФ уверены, что не выполнить такие «льготные условия» повышения цены на газ Украина не сможет.

Во-вторых, есть проблемы в государственных финансах.

В первые семь месяцев бюджет не выполнялся по доходам. В августе бюджет неожиданно удалось свести с профицитом, но не потому, что ситуация улучшилась. Причина в том, что были приостановлены некоторые расходы, в том числе на развитие регионов.

Наряду с этим в 2018 году правительство не выполнило план по внешним заимствованиям, из-за чего приходилось привлекать большой объем средств на внутреннем рынке и «высасывать» оттуда ликвидность.

По данным казначейства, план внешних заимствований в общий фонд госбюджета в январе-августе выполнен на 35% - с 56 млрд грн удалось привлечь лишь 19,4 млрд грн. В последние месяцы Минфин активно привлекал средства на внутреннем рынке через размещение ОВГЗ: 7 августа - более 10 млрд грн, 3 октября – 2,8 млрд грн, 16 октября – 1,1 млрд грн. 17 октября Минфин предложил рынку валютные ОВГЗ и привлек рекордную сумму – 241,76 млн долларов.

Итак, новая программа МВФ: с одной стороны позволит правительству не думать конце года о секвестре бюджета - об урезании расходов; с другой - создает благоприятный фон для выхода Украины на внешние рынки.

Фактически новая программа позволит стране прожить в финансовом покое как минимум до весны. А потом перед правительством встанут новые вызовы, которые предусматривают непопулярные решения и от выполнения которых зависит дальнейшее сотрудничество с кредитором.

Программа МВФ: новые вызовы

Рост тарифов. С 1 ноября цена на газ для населения вырастет на 23,5%, что автоматически предполагает повышение тарифов на теплоснабжение. Последние должен просчитать регулятор (НКРЭ) и местные органы власти.

Впрочем, как уже отмечалось, это не конечное повышение.

Программа сотрудничества с кредитором предусматривает доведение цены на газ до рыночной, а это значит, что вырасти цена, по договоренностям, должна еще на 40%.

Что значит «рыночная цена»? Цена рассчитывается на базе импортного паритета - средней цены на импортный газ за определенный период. Эта составляющая в структуре цены на газ для потребителей является наибольшей. Она включает прогнозную цену на немецкой газовой торговой площадке (хаб NCG), а также стоимость транспортировки газа от NCG к западной границе Украины через Германию, Чехию и Словакию.

По информации издания, кредитор ждет очередного повышения весной следующего года - на 15%, а следующее запланировано на осень 2019.

Каким именно будет шаг повышения, будет зависеть также от ситуации на мировых сырьевых рынках. «Пока мы не видим устойчивой тенденцию к росту цен на мировых рынках, но сейчас европейская цена выше, чем цена для нужд населения в Украине», - заявил ЭП главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Доходность «Нафтогаза». По информации издания, часть меморандума с МВФ об изменениях в энергетическом секторе была одной из самых спорных.

Наиболее острые дискуссии с МВФ касались формата ПСО, по которому НАК поставляет газ по льготным ценам сбытовым посредникам - газсбытам.

ПСО (Public Service Obligation) - это своеобразный договор между государством и предприятиями о предоставлении услуг определенным категориям потребителей по специальным ценам. В странах ЕС ПСО практикуются в разных сферах - энергетике, транспорте, сфере почтовых услуг.

Так, «Нафтогаз» настаивает на варианте, по которому сможет продавать газ всем желающим поставщикам на оптовом рынке, в том числе газсбытам, на равных условиях. Сейчас газсбыты, которые в основном входят в сферу влияния Дмитрия Фирташа, единственные, через кого газ продается населению.

Руководство НАК неоднократно заявляло о том, что газсбыты не предоставляют точную информацию о том, кому поставляют газ, и являются площадкой для коррупции. Ранее в госкомпании также рассказывали, как планируют заменить посредников свои дочерние компании.

Сейчас НАК ожидает новое постановление Кабинета Министров относительно ПСО, которое должно определить правила поставок и отразить последние договоренности с МВФ. В компании отмечают, если звено посредников останется, это может негативно повлиять на ее финансовый результат в следующем году

Общая сумма запланированных поступлений в бюджет от «Нафтогаза» в 2019 году составляет около 130 млрд грн. «Без решения вопроса с убытками от газсбытов и ПСО операционный дефицит «Нафтогаза» ожидается в размере 45 млрд грн. «Нафтогаз» не сможет выполнить запланированный на 2019 уровень уплаты налогов и дивидендов», - заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«В данном случае этот дефицит придется чем-то покрывать. Вариантов два - увеличивать расходы на субсидии (расходы бюджета на субсидии поддерживают баланс взаиморасчетов между всеми контрагентами газоснабжения, ЭП) или закладывать в бюджете прямое финансирование», - отмечает собеседник ЭП в НАК.

Расходы на субсидии. Из-за повышения тарифа растут расходы госбюджета на субсидии. Накануне правительство вновь изменило их критерии, что якобы должно сделать этот вид помощи более адресным.

Впрочем по расходам пока окончательного консенсуса нет. По словам собеседников ЭП в Минфине, заложенных сейчас в проекте бюджета 55,1 млрд грн на субсидии пока достаточно.

Представители Минсоцполитики также считают, что в бюджете пока заложено достаточно средств на покрытие субсидий.

«В этом году на расходы на субсидии предусмотрено 71 млрд грн, но стоит учитывать, что на 1 января 2018 сумма просроченной задолженности по льготам и субсидиям составила почти 18 млрд грн. За счет бюджета текущего года мы погашали прошлогодние долги перед предприятиями-поставщиками услуг. То есть по факту, если вычесть долги, то в проекте бюджета 2019 расходы на субсидии заложены на уровне 2018 года. Для начала этой суммы достаточно», - заявил ЭП гендиректор Директората семьи и социальной поддержки Минсоцполитики Виталий Музыченко.

Однако, после повышения тарифов с 1 ноября эта цифра может быть скорректирована. Как именно, пока непонятно, поэтому еще не все еще оформили субсидии и невозможно спрогнозировать, каким будет количество субсидиантов в следующем году - с началом отопительного сезона 2019-2020.

Президент Петр Порошенко в свою очередь заявил, что поставил перед правительством «очень жесткое требование - защитить людей и расширить программу субсидий». Учитывая все эти факторы, расходы на субсидии с большой вероятностью все же могут быть увеличены.

Провести реформу ГФС. Как уже писала ЭП, новая программа сотрудничества Украины с МВФ предусматривает очередную реформу государственной фискальной службы, а именно создание на центральном уровне отдельных юридических лиц по налоговым и таможенным направлениям.

Продолжить антикоррупционную реформу. Программа МВФ предусматривает комплектацию антикоррупционного суда профессиональными независимыми судьями и предоставление НАБУ полномочий по расширенного доступа к проверке электронных деклараций.

Выход на внешние рынки

Напрямую средства, которые поступят от МВФ, не помогут правительству решить бюджетные проблемы, потому что они будут зачислены в золотовалютные резервы. Однако они открывают дорогу другому финансированию от международных партнеров Украины и дадут возможность выйти на рынки внешних заимствований и получить финансирование от ЕС и Всемирного Банка.

Аналитик американского центра Atlantic Council Андерс Аслунд считает, что Украина, кроме средств от МВФ, дополнительно может привлечь не менее 6 млрд долларов.

«Теперь Украина, вероятно, получит 2 миллиарда долларов от МВФ, 2 миллиарда долларов от ЕС и Всемирного банка. Правительство Украины, вероятно, разместит еврооблигации еще на 2 миллиарда долларов, а государственные компании разместят евробонды еще на 2 миллиарда долларов или даже больше», - сказал Аслунд.

Правительство уже начал подготовку к выходу на внешние рынки - 23 и 24 октября и.о. министра финансов Оксана Маркарова вместе с уполномоченным по вопросам госдолга Юрием Буцою, представителями Министерства экономики и НБУ встречается с инвесторами в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне в рамках road show. К организации встреч с инвесторами привлечены BNP Paribas, J.P. Morgan, Goldman Sachs и Citi. Финансовым советником Минфина выступает Rothschild.

По словам источников ЭП в Кабмине, Украина планирует привлечь через размещение облигаций минимум 1,2 млрд. Задача максимум - около 2 млрд долларов.

Собеседники в Минфине отмечают, что главным фактором в этом процессе будет не стоимость денег, а их наличие на рынках для Украины.

С начала года на рынках выросла доходность американских облигаций, начались проблемы в Аргентине и произошел турецкий кризис. Эти события стали ключевыми факторами для падения спроса на евробонды Украины, поскольку инвесторы начали выводить средства в менее рискованные активы.

«Ситуация на мировых рынках пока не в пользу развивающихся стран. Украинская риск остается на достаточно высоком уровне», - подтверждает старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

Поэтому, по его словам, не стоит ожидать, что через решение о новой программе МВФ существенно уменьшится надбавка за риск, учитывая рост доходности американских облигаций. Сейчас доходность US Treasuries на уровне 3%, тогда как ожидаемая украинских бондов - 9-10%, но они более рискованные.

«Новость о новой программе сотрудничества с МВФ является тем положительным моментом, который позволяет сохранить оценку инвесторами нашего риска на уровне, близком к текущему. Сегодня премия за украинский риск немножко расширилась, а цены начали снижаться, что является типичным для периода road show, но без особой распродажи. Без заявления МВФ мы могли бы иметь сейчас значительно худшую ситуацию», - добавляет он.

Если в 2017 году Украине удалось привлечь средства под 7,3%, то сегодня стоит ожидать процентную ставку в пределах 9-10% годовых. По словам Котовича, в текущей ситуации можно ожидать 5-летний или 10-летний выпуск бондов, хотя возможна и их комбинация.

По доходности новых выпусков прогнозы аналитиков совпадают: ориентировочно около 9-9,5% в зависимости от срока погашения. Сегодня 5-летние облигации торгуются на уровне 8,4%, а 9-летние - 9,1%.

«С увеличением распродажи старых выпусков, доходность может дополнительно возрасти. Кроме того, важную роль будет играть и доходность казначейских обязательств США. 23 октября утром они снижались, сдерживая доходность украинских еврооблигаций, но вернувшись к росту они могут поднять доходность новых заимствований», - резюмирует Котович.

Когда будет транш

Сумма первого транша и конкретные сроки его получения пока неизвестны. Известно лишь, что это произойдет в декабре - после принятия сбалансированного государственного бюджета в целом, чего требует МВФ, и перерасчета тарифов на теплоснабжение для населения.

Обычно после положительного решения Совета МВФ о выделении транша стране, средства поступают в течение нескольких дней.