Киевляне обратились в мэрию с инициативой внедрить жителям столицы компенсации за непредоставленные услуги горячего водоснабжения и отопления.

Соответствующая петиция появилась на сайте Киевского городского совета, передает 44.ua.

«В Польше воду можно отключать только на 3 дня. В Литве на все работы отводят 4 дня, в Венгрии нельзя оставлять жилые массивы без горячего водоснабжения более чем на 5 дней. В Киеве же люди могут плескаться в тазике полгода и больше! А цены на тарифы у нас соразмерны с европейскими», - пожаловался автор петиции Ярослав Ростанец.

В связи с этим он предложил ввести компенсации людям, которые исправно платят потребленные услуги ЖКХ в виде бесплатной горячей воды в количестве среднесуточной нормы потребления 3,5 куб./м в месяц на человека. А за каждый день без отопления отапливать день бесплатно.

«Эти меры должны заставить выполнять «Киевтеплоэнерго» и другие службы взятые на себя обязательства», - добавил автор.

Как сообщалось ранее, горячая вода возвращается в дома киевлян, заявил мэр столицы Киева Виталий Кличко.