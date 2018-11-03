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Ученые из Германии, представляющие Университет Эрлангена-Нюрнберга, установили: сочетание цинка и веществ-гидрохинонов, которые содержатся в некоторых продуктах, в том числе в шоколаде и кофе, - замедляет процесс старения, передает LadyHealth.

Специалисты заявили, что это происходит благодаря тому, что такое сочетание предотвращает окислительный стресс.

Исследование показало, что цинк вступает в соединение с полифенолами, которые содержатся в шоколаде, чае, вине и кофе. При этом цинк активирует содержащиеся в полифенолах субстанции из числа гидрохиноновых.

При таком сочетании образуется металлоорганическое соединение, функционирующее так же, как фермент супероксиддисмутаза, который разрушает супероксиды. Именно супероксиды, по словам ученых, провоцируют наступление в клетке оксидативного стресса, повреждающего ДНК. Представители науки считают, что накапливающиеся клеточные повреждения и приводят к старению организма.

Проведя испытания, исследователи выяснили, что активнее всего цинк взаимодействует с продуктами, которые уже упоминались, - шоколадом, вином, чаем и кофе. Ученые считают, что это открытие может помочь в создании и усовершенствовании новых лекарств от старения.

Как сообщалось ранее, нередко люди попадают в неприятные ситуации со здоровьем, требующие неотложной помощи до прибытия врача. В таких ситуациях народные псевдолекари часто используют ложные, якобы проверенные опытом поколений способы оказания первой помощи. Но такая помощь не только не приносит пользу, но и может навредить больному.
ForUm

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