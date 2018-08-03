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В центральной части Греции пассажирский поезд сошел с рельсов, в результате чего две женщины получили легкие телесные повреждения.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Ekathimerini.

«В пятницу утром в центральной части Греции поезд сошел с рельсов. В результате инцидента две женщины получили легкие телесные повреждения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что обе пострадавшие госпитализированы.

Согласно сообщению, междугородний поезд, следовавший из Лианоклади в Стилиду, врезался в стену здания местной железнодорожной станции в городе Лариса.

По предварительной информации, инцидент произошел из-за перевода стрелок, что привело к изменению направления движения поезда.

Пока неизвестно, сколько всего пассажиров было в поезде в момент аварии.

 
ForUm

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