В центральной части Греции пассажирский поезд сошел с рельсов, в результате чего две женщины получили легкие телесные повреждения.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Ekathimerini.
«В пятницу утром в центральной части Греции поезд сошел с рельсов. В результате инцидента две женщины получили легкие телесные повреждения», - говорится в сообщении.
Отмечается, что обе пострадавшие госпитализированы.
Согласно сообщению, междугородний поезд, следовавший из Лианоклади в Стилиду, врезался в стену здания местной железнодорожной станции в городе Лариса.
По предварительной информации, инцидент произошел из-за перевода стрелок, что привело к изменению направления движения поезда.
Пока неизвестно, сколько всего пассажиров было в поезде в момент аварии.
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