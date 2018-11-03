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За прошедшие сутки, 02 ноября, ситуация в районе проведения операции была полностью контролируемой Объединенными силами. Российские оккупанты 22 раза открывали огонь по позициям наших войск. Один раз - с применением вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Авдеевка, Пески, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Строгнативка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Огневой налет с применением минометов калибра 82 мм оккупанты провели на Мариупольском направлении по опорному пункту наших войск вблизи Павлополя.

Также зафиксировано очередную провокацию на участке разведения сторон в Станице Луганской. Оккупанты прицельно обстреляли наши позиции из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, чем в очередной раз сорвали выполнение решения Трехсторонней контактной группы по разведению сил и средств на определенные расстояния.

В ходе боевых действий потери среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала суток враг, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вел прицельный огонь неподалеку Широкино. Потерь среди наших защитников нет.

По данным разведки, в течение 2 ноября, один из оккупантов получил ранения.

Как сообщалось ранее, 1 ноября боевики 20 раз открывали огонь по позициям украинских  войск, 1 раз применив запрещенное вооружение.
ForUm

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