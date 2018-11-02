В Русской православно церкви считают «неадекватным» заявление архиепископа Константинопольской православной церкви Иова о том, что Украинская православная церковь Московского патриархата в Украине прекратила существование после решений Константинопольского синода.

Об этом заявил пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков, сообщает ТАСС.

«Звучат очень тревожные заявления архиепископа Иова (Гечи). Мы серьезно обеспокоены состоянием его душевного и духовного здоровья. При необходимости мы готовы помочь собрату с лечением или с направлением его на обучение в одну из семинарий нашей церкви», - отметил отец Александр.

Напомним, ранее архиерей Константинопольской церкви, представитель Вселенского патриархата архиепископ Тельмиский Иов заявил, что недавнее решение синода Вселенского патриархата отменило юрисдикцию Русской церкви над украинским епископатом, поэтому сейчас все православные архиереи Украины считаются служителями Вселенского престола, независимо от того, к какой из трех церквей они принадлежали раньше, и должны ждать директивы Константинополя относительно своих дальнейших действий.