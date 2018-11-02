Более 60% населения Украины сегодня не имеет возможности оплачивать коммунальные услуги. Об этом в эфире канала NewsOne сказала заместитель председателя политической партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» Анна Левчук.

«Более 60% населения не в состоянии оплатить квитанции, которые получают. Можно сделать вывод, что украинская власть не является самостоятельной в своих решениях, она полностью находится под внешним контролем», - отметила она.

Нынешние тарифы А. Левчук считает геноцидом украинского народа. «Она (власть - ред.) не может заботиться о собственном народе, она заботится только о благе внешних партнеров», - заверила политик.

Также она жестко раскритиковала ранее анонсированное повышение пенсий, которое никак не сможет нивелировать изменение тарифных планов. По мнению Г. Левчук ситуацию могла бы изменить только трехуровневая система пенсионного обеспечения. «То, что сейчас правительство анонсирует как большое достижение и пиарится на этом - это их прямая работа. Пенсионные выплаты - это не социальная помощь от государства, это честно заработанное людьми. Почему, учитывая уровень инфляции, не делается индексация пенсионных выплат?», - комментирует А. Левчук,- «Я считаю, что ситуацию это не улучшит, пока не будет приведена в действие в полной мере трехуровневая пенсионная система».

Напомним, что с четверга, 1 ноября, в Украине цены на газ для населения выросли на 23,5%. Новая цена, которую утвердил Кабинет Министров, составит 8550 грн. за 1 тыс. кубометров (с НДС). Кроме газа, в Украине подорожают услуги централизованной подачи тепла и горячей воды - в среднем на 16%. Точная стоимость будет зависеть от поставщика.

Также ранее анонсировалось о пересчете пенсий в Украине, планируемое с 1 марта 2019 года.