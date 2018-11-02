В более чем полусотне дел о нападении на общественных активистов правоохранительные органы не установили ни одного заказчика. Об этом сегодня на оперативном совещании заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает LIGA.net.

Он отметил, что количество нападений на активистов и общественных деятелей перевалило за полсотни.

По его мнению, таких случаев намного больше.

«Из этих нападений мы раскрыли, вместе с коллегами из других правоохранительных органов, только треть - по исполнителям. И пока что не вижу ни одного заказчика. Как бы мы ни объясняли сложность поиска заказчика, это негатив. Ноль заказчиков в секторе (раскрытия дел. - Ред.) нападения на активистов», - заявил он.

Он считает, что причиной нападений на активистов является то, что в своем большинстве они являются элементом противостояния разных финансовых группировок, иногда с признаками криминала.

«Это также правда. Потому, что есть активисты, назовем мягко, прагматики, а есть активисты-идеалисты, которые без денег и каких-либо связей делают важную общественную работу», - сказал он.

В качестве примера он привел ситуацию с незаконным строительством.

«Большинство общественных активистов выступают против тех или иных застроек. Некоторые - идеалисты - за сохранение зеленых насаждений, другие - в основном на стороне одного из застройщиков или воюющего конкурента... Проанализируйте законность выдачи всех разрешений на строительство за последний год. И если вы поставите там «законное решение» - вы увидите, что так называемых активистов станет на порядок меньше. Хотя они не исчезнут до тех пор, пока там крутятся бешеные неучтенные средства», - добавил он.