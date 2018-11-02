Конституционный суд Украины отказался оценивать конституционность моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения, сообщает пресс-служба КСУ.
Отмечается, что Большая палата Конституционного суда на заседании 1 ноября рассматривала вопрос об открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению 69 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений пунктов 14, 15 раздела Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины.
«Принято постановление Большой палаты Конституционного суда Украины об отказе в открытии конституционного производства по делу», – сказано в сообщении.
Напомним, 7 декабря 2017 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в раздел Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины относительно продления запрета отчуждения сельскохозяйственных земель».
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